Trump risikerer at blive testet til et punkt, hvor han skal vælge mellem krig eller sin troværdighed

Dette er øjeblikket, der afgør Mellemøstens fremtid«, skrev den amerikanske Mellemøsten-ekspert Steven Cook forleden i en analyse af USA’s reaktion på weekendens kombinerede drone- og missilangreb mod Saudi-Arabiens olieproduktion: »Hvis USA har fået nok af at kæmpe for Saudi-Arabiens olie, har de fået nok af at kæmpe for hele regionen«, tilføjede han.