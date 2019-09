Justin Trudeau er gået fra politisk superstjerne til en mand, der må sige undskyld, undskyld, undskyld

Justin Trudeau bragede igennem som en moderne, progressiv og tolerant canadisk premierminister i 2015. Nu anklages han for racisme for flere årtier siden, og sagen sætter hårde slag ind mod en allerede presset politiker, der skal forsøge at genvinde magten i landet om bare fire uger.

Vi lever i en tid, hvor der er stor opmærksomhed på, at internettets hukommelse er mere eller mindre permanent. Man skal passe på, hvad man siger og gør på billeder, videoer og i tekst. Men også analoge arkiver kan have en ganske vedholdende hukommelse. For eksempel årbøger fra skoler, hvor der kan gemme sig alt fra billeder, beskrivelser og anekdoter, der måske var fede for årtier siden, men som i 2019’s identitetspolitiske lys kan falde langt mere uheldigt ud.