Greta Thunberg tog New York med storm: »Over alt, hvor jeg kommer frem, ser jeg det samme. Politikere vil have selfies med mig, men vil ikke gøre noget«

Den 16-årige svensker begyndte sin protest i ensom frustration. Fredag gik over fire millioner på gaden for at støtte hendes krav om at gøre noget alvorligt ved klimaforandringerne.