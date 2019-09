Trump: USA indfører sanktioner mod Irans nationalbank Iran mener, at amerikanernes seneste sanktioner er de hårdeste, der nogensinde har ramt et land.

Den højspændte strid mellem USA og Iran fortsætter med at udvikle sig.

Således meddeler den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag, at USA har indført sanktioner mod Irans nationalbank.

Det sker, knap en uge efter angreb mod store olieanlæg i Saudi-Arabien. Både USA og Saudi-Arabien mistænker Iran for at stå bag.

Trump har fredag ikke givet yderligere informationer om sanktionerne.

Iran har ifølge nyhedsbureauet AFP svaret ved at sige, at der er tale om de 'hårdeste sanktioner, der nogensinde er indført mod et land'.

Fredagens udmelding fra Trump blev leveret foran Det Hvide Hus.

Her blev han også spurgt om en mulig militær aktion mod Iran. Trump svarede, at USA altid er klar, og at militær handling altid er en mulighed.

Iran har afvist at på nogen måde at være involveret i angrebene 14. september. Angrebene rystede den globale olieindustri og har øget spændingerne mellem USA og Iran.

ritzau