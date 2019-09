FN: Houthiers vilje til våbenhvile kan ende krig i Yemen FN's mission i Yemen vurderer, at tilbud fra houthi-oprørere har potentiale til at ende borgerkrigen i Yemen.

FN's mission i Yemen glæder sig over cvilje til at indstille alle angreb i Saudi-Arabien.

Houthiernes tilbud vil potentielt kunne bringe en ende på den mangeårige blodige konflikt i området, siger Martin Griffith, der er FN's særlige udsendte i Yemen, i en pressemeddelse sent lørdag aften dansk tid.

Implementeres tilbuddet 'i god tro, vil det kunne sende et stærkt signal om viljen til at ende krigen', siger han.

Yemens houthi-oprørere, der er støttet af Iran, kontrollerer hovedstaden Sanaa og flere andre dele af Yemen.

Gruppen har de seneste fem år kæmpet mod en saudiarabiskledet koalition, som støtter Yemens internationalt anerkendte regering. Borgerkrigen i landet er ifølge FN 'verdens værste humanitære katastrofe'.

Houthierne meddelte fredag, at de er klar til at indstille alle missil- og droneangreb mod Saudi-Arabien.

Det gælder dog kun, hvis den saudiskledede koalition samtidig stopper angreb i Yemen, lød det.

Fredagens tilbud fra houthierne kom knap en uge efter et omfattende angreb mod to store saudiarabiske olieanlæg.

Bør stoppe vold og militær eskalation

Houthierne har taget skylden for angrebet den 14. september. Både Saudi-Arabien og USA mistænker ellers Iran for at have orkestreret angrebet.

FN's særlige udsending roser i pressemeddelelsen 'ønsket om en politisk løsning til at ende konflikten'.

Saudi-Arabiens udenrigsminister, Adel al-Jubier, har svaret afmålt på houthiernes tilbud.

»Vi dømmer andre parter på baggrund af deres gerninger og handlinger, ikke på baggrund af deres ord, så vi venter og ser, om de (houthierne, red.) rent faktisk følger deres ord«, siger han.

Ifølge Griffith er det afgørende, at Saudi-Arabien 'udnytter muligheden og tager alle de nødvendige skridt for at mindske vold, militær eskalation og skadelig retorik'.

ritzau