Iran kommer til FN med en plan for sikkerhed

Irans præsident, Hassan Rouhani, vil i næste uge i FN's Generalforsamling præsentere en plan, der skal skabe mere sikkerhed ved Den Persiske Bugt.

Det skal ske i samarbejde med andre lande i området, siger han.

Saudi-Arabien og USA beskylder Iran for at have angrebet saudiske olieanlæg 14. september. Det har lammet cirka halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion.

Senest har USA meddelt, at det sender soldater til Saudi-Arabien for at være med til at beskytte de saudiske olieanlæg.

Iran nægter at have udført de droneangreb, som ramte de saudiske produktionsanlæg.

»I år vil vi præsentere en plan til verden i FN: at Den Islamiske Republik Iran i samarbejde med landene i regionen kan skabe sikkerhed for Den Persiske Bugt og Omanbugten med hjælp fra landene i området«, siger Rouhani ifølge hans officielle hjemmeside.

Han omtaler ikke enkeltheder i planen.

ritzau