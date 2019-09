Spaniens højesteret: Diktatoren Francos grav kan flyttes fra mindeplads Francisco Francos grav ligger på mindeplads for ofre fra den spanske borgerkrig. Nu kan han blive flyttet.

Spaniens højesteret har tirsdag afgjort, at diktatoren Francisco Francos grav kan flyttes. Det fremgår af en meddelelse fra retten. Det skriver Reuters.

Han er begravet i et mausoleum uden for Madrid, der er en del af et større mindekompleks, som hedder De Faldnes Dal.

På stedet ligger anslået 34.000 ofre for Den Spanske Borgerkrig. Mange mener, at det er forkert, at diktatoren også ligger her.

Den spanske regering har ønsket at flytte graven, men det har Francos familie appelleret til højesteret, som tirsdag har afvist ønsket fra diktatorens pårørende.

Beslutningen om flytningen blev meldt ud i 2018. Spaniens socialistiske regering begrundede beslutningen med, at den ikke ville »fortsætte med at glorificere diktatoren«.

Området skal laves om til mindested for fascismens ofre

Francisco Franco stod i spidsen for Spanien fra 1939, hvor han vandt Den Spanske Borgerkrig. Han ledte landet frem til sin død i 1975.

Den spanske regering vil lave området om til et mindested for fascismens ofre.

Med dommen kan Francos jordiske rester flyttes til et andet sted. Ifølge Reuters er familiens ønske at flytte graven til Almudena-katedralen i Madrid, hvor Francos datter ligger begravet.

Det er dog tvivlsomt, om det ønske kan blive efterlevet. Katedralen ligger tæt på den spanske kongefamilies palads i Madrid.

I december lød det i en regeringsrapport, at katedralen af sikkerhedsgrunde var uegnet som gravsted.

ritzau