Trodsig Boris Johnson efter dom: »Vi skal træde ud af EU den 31. oktober uanset hvad«

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger til BBC, at han vil respektere en afgørelse fra den britiske højesteret tirsdag, der erklærer suspenderingen af det britiske parlament ulovlig.

Men brexit bliver en realitet 31. oktober, forsikrer han.

Johnson er uenig i kendelsen fra højesteret, men siger, han vil respektere den.

De 11 dommere i højesteret sagde klart og enstemmigt, at Johnsons beslutning om at suspendere parlamentet i fem uger midt i den værste politiske krise i landet siden Anden Verdenskrig var ulovlig.

Johnson siger, at kendelsen mod ham forhindrer ham i at få en brexit-aftale, inden Storbritannien skal forlade EU 31. oktober.

»Vi skal træde ud af EU den 31. oktober uanset hvad, men det afgørende for os er, at vi får en god aftale«, siger han ved ankomsten til FN i New York.

»Og det er det, som vi arbejder på. Og for at være ærlig, så er det ikke blevet meget lettere efter alt det, der er sket i parlamentet og ved domstolene, siger han ifølge Reuters.

Johnson synes således at holde fast i - uanset loven og højesteret - at han vil trække Storbritannien ud af EU selv uden en aftale.

Dermed udfordrer han igen parlamentet. Og ikke mindst højesteret, som tirsdag erklærede, at en regering ikke af bekvemmelighed kan ignorere parlamentet og dets flertal. Regeringen skal følge landets love.

Inden parlamentet blev suspenderet natten til 8. september, havde et flertal af lovgiverne med tilslutning fra 21 konservative vedtaget en lov, som siger, at hvis Johnson ikke senest 19. oktober har indgået en aftale med EU, så skal han anmode EU-Kommissionen om at få udsættelse for brexit.

Johnson landede tirsdag i New York for at deltage i FN's Generalforsamling. Men ifølge BBC rejser han allerede tirsdag aften hjem igen for at være klar, når parlamentet genoptager sit arbejde onsdag formiddag.

/ritzau/

ritzau