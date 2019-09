Kongresformand vil bebude rigsretssag mod Trump Washington Post skriver, at kongresformand Nancy Pelosi vil bebude skridt til rigsretssag mod præsident Trump.

En rigsretssag er ved at forme sig mod præsident Donald Trump i en sag om afpresning af Ukraines præsident for at få snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden.

Samtidig oplyser rådgivere for den whistleblower, der har fået sagen til at eksplodere, at han snarest vil møde op i Kongressen og fortælle om sin sag.

Den har Det Hvide Hus og lederen for den øverste efterretningstjeneste forsøgt at lægge låg på.

Det rapporterer tv-stationen NBC News.

Washington Post skriver, at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, senere tirsdag aften dansk tid officielt vil bebude, at der tages skridt til at stille præsident Donald Trump for en rigsret.

Det er oplyst, at hun klokken 22 dansk tid vil komme med en erklæring.

En rigsret er blevet aktuel, efter det er afsløret, at Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident til at finde belastende oplysninger om demokraten og præsidentkandidaten Joe Biden og hans søn Hunter.

Sønnen var bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab, mens Biden var præsident Barack Obamas vicepræsident.

/ritzau/

