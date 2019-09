Demokraterne siger stop: Mørke skyer samles over Det Hvide Hus - rigsret venter måske Trump En whistleblower, hvis sag om USA's præsident hidtil har været forment politikerne, vil møde op i Kongressen.

En rigsretssag er ved at forme sig mod præsident Donald Trump i en sag om afpresning af Ukraines præsident for at få snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden.

Samtidig oplyser rådgivere for den whistleblower, der har fået sagen til at eksplodere, at han snarest vil møde op i Kongressen og fortælle om sin sag.

»Vi har kontakt med rådgiverne og ser frem til whistleblowerens vidneudsagn allerede i denne uge, siger den demokratiske formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus«, Adam Schiff.

Kongressen har tidligere fået nej af Trump-regeringen til at læse whistleblowerens udsagn.

Det rapporterer tv-stationen NBC News.

Washington Post skriver, at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, senere tirsdag aften dansk tid officielt vil bebude, at der tages skridt til at stille præsident Donald Trump for en rigsret.

Det er oplyst, at hun klokken 22 dansk tid vil komme med en erklæring.

En rigsret er blevet aktuel, efter det er afsløret, at Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident til at finde belastende oplysninger om demokraten og præsidentkandidaten Joe Biden og hans søn Hunter.

Sønnen var bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab, mens Biden var præsident Barack Obamas vicepræsident.

Trump bekræftede tidligere tirsdag, at han har tilbageholdt 400 millioner dollar, som skulle være overført til Ukraine i bistand.

Men han nægtede beskyldninger om, at han brugte pengene til at afpresse præsident Volodimir Zelenskij til at finde belastende oplysninger om Biden og hans familie.

Præsident Donald Trump oplyser tirsdag aften på Twitter, at han har givet ordre til at offentliggøre et udskrift af hele hans telefonsamtale med Ukraines præsident.

Men han nævner intet om whistlebloweren, hvis sag det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus kræver udleveret, som det er sædvane i den slags sager

Biden sagde tidligere tirsdag, han vil have Trump til at sikre, at Kongressen får indsigt i sagen, skrev AFP

»Hvis Trump ikke efterlever det, så har Kongressen ikke andet valg end at føre en rigsretssag«, mente Biden.

Historien kom frem i sidste uge, da avisen Washington Post skrev, at en whistleblower i Det Hvide HUs har overhørt en telefonsamtale mellem Trump og en udenlandsk leder.

Whistlebloweren, der tilhører en af USA's efterretningstjenester, mente at telefonsamtalen, som han overhørte, var så grænseoverskridende, at han gik til den særlige klageenhed i hans branche, der tager imod sager fra whistleblowere.

Alt har siden peget på, at det var samtalen med den ukrainske præsident, der fik vedkommende til at reagere.

ritzau