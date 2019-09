Demokrater vil indlede en rigsretsproces mod Trump

Nancy Pelosi, lederen for Repræsentanternes Hus, vil indlede en rigsretsproces mod USA's præsident, Donald Trump. Det siger hun i en tale ifølge flere medier.

Hun annoncerer sent tirsdag aften dansk tid, at der bør sættes gang i en efterforskning, som kan klargøre, hvorvidt der på sigt kan rejses en rigsretssag mod præsidenten.

»I dag annoncerer jeg, at Repræsentanternes Hus indleder en officiel rigsretssagsundersøgelse«, siger hun.

Præsident i modvind

Præsident Trump er kommet i politisk modvind i en sag, hvor han beskyldes for at forsøge at presse Ukraines præsident.

Det skulle han have gjort for at få snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden, der ønsker at blive Demokraternes præsidentkandidat og dermed Trumps hovedudfordrer ved det kommende præsidentvalg.

Trump, der tidligere tirsdag talte til FN's Generalforsamling, skriver på Twitter, at han bliver udsat for en heksejagt.

»Sådan en vigtig dag i FN, så meget arbejde og så meget succes, og så måtte Demokraterne bevidst ødelægge det og nedgøre det med mere breaking news-vrøvl og en heksejagt. Så dårligt for vores land!«, skriver han.

I flere andre Twitter-opslag beklager Trump sig over, at dem, der anklager ham, endnu ikke har set en transskribering af opkaldet mellem ham og præsident Volodimir Zelenskij.

Historien kom frem i sidste uge, da avisen Washington Post skrev, at en whistleblower i Det Hvide Hus havde overhørt en telefonsamtale mellem Trump og en udenlandsk leder.

Alt tyder på, at der er tale om samtalen mellem Trump og Zelenskij, hvor Trump anklages for at have forsøgt at grave belastende oplysninger frem om Biden og hans søn Hunter.

Sønnen var bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab, mens Biden var præsident Barack Obamas vicepræsident.

Trump bekræftede tidligere tirsdag, at han har tilbageholdt 400 millioner dollar, som skulle være overført til Ukraine i bistand. Men han nægter, at det skulle være for at presse Ukraines præsident.

/ritzau/