Boris Johnson flyver hjem til kaos : »Der er en meget speciel plads til dig i historien, premierminister«

Den britiske premierminister, Boris Johnson, flyver onsdag hjem til politisk kaos fra FN's Generalforsamling i New York.

I London vil han fra mange sider blive konfronteret med krav om, at han træder tilbage, efter at højesteret tirsdag har kendt hans suspendering af parlamentet ulovlig.

'Premierministeren flyver tilbage til kaos', hedder det på forsiden af The Times.

The Guardians overskrift lyder: 'Han vildledte dronningen, befolkningen og parlamentet.'

The Daily Mirror har viet forsiden til fotos af premierministre, som har siddet meget kort tid i Downing Street og udmeldingen: 'Der er en meget speciel plads til dig i historienrminister'.

Johnson er kendt for at være excentrisk, og han har mødt mange politiske udfordringer med afvæbnende humor. Men denne gang synes han at stå i den sværeste situation i hele sin politiske karriere.

Corbyn: Træk dig tilbage

Mange fremtrædende politikere i oppositionen har krævet, at Johnson forlader Downing Street længe før Storbritannien forlader EU.

»Jeg opfordrer Boris Johnson til at overveje sin stilling og blive den premierminister, som har regeret i kortest tid«, sagde Labours leder, Jeremy Corbyn, på Labours årlige partikongres i Brighton tirsdag.

Oppositionslederen opfordrede også til udskrivning af valg, 'så der kan blive valgt en regering, som respekterer demokratiet'.

Men Corbyn lod forstå, at han ikke ønsker, at der udskrives valg, før truslen om en hovedkuls udtræden af EU er oversået.

Den officielle dato for britisk udtræden af EU er 31. oktober. Men et flertal i det britiske parlament, hvor Labour indgår, har vedtaget en lov om brexit, inden Johnson tidligere på måneden suspenderede parlamentet i fem uger.

Loven fastslår, at hvis der ikke findes en aftale mellem EU og Storbritannien senest 19. oktober, så skal regeringen anmode EU om at få udsat brexit til en senere dato.

Johnson, siger, at han er uenig med højesterets kendelse, men at han vil respektere den. Han siger, at den gør det meget vanskeligere for ham i at få en brexit-aftale inden 31. oktober.

»Vi skal træde ud af EU den 31. oktober uanset hvad, men det afgørende for os er, at vi får en god aftale. Og det er det, som vi arbejder på, sagde han i New York.

ritzau