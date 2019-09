32 dræbt og hundredvis kvæstet ved skælv i Pakistan Redningsmandskab forsøger at nå frem til ramte områder i den pakistanske del af Kashmir.

Et skælv i Pakistans nordøstlige del har kostet mindst 32 mennesker livet og flere hundrede er hårdt kvæstet. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Over 450 mennesker er indlagt på sygehuset i Mirpur med kvæstelser efter skælvet, og op mod 150 af dem er i kritisk tilstand, siger en talsmand for redningstjenesten i området Saeedur Rehman

Redningsmandskab forsøger at nå frem til de hårdest ramte områder for at gennemsøge sammenstyrtede bygninger i den pakistanske del af Kashmir.

Redningsindsatsen foregår under vanskelige forhold, da voldsom regn i området har ødelagt veje og broer.

I Mirpur-distriktet meldes 30 omkomne, mens mindst to andre er omkommet i Punjab-provinsen, siger talsmænd for politiet og redningsmandskab.

Skælvets epicenter var omkring 20 kilometer nord for byen Jhelum i Punjab.

Skælvet havde en styrke på 5,8, ifølge pakistanske myndigheder.

Epicenteret var kun ti kilometer under jordoverfladen, hvilket medførte langt kraftigere rystelser og ødelæggelser end et dybere og kraftigere skælv ville have forårsaget.

Mange bygninger er styrtet sammen, og det frygtes, at der ligger flere ofre i murbrokkerne.

ritzau