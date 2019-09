Brændende russisk trawler lækker olie i Norges Tromsø Evakueringen af borgere på grund af en brændende russisk trawler i Norge er ophævet. Branden brød ud onsdag.

Onsdag formiddag brød en russisk trawler i brand i Tromsø i Norge. Torsdag bakser brandvæsenet, beredskabet og kystværnet fortsat med skibet.

Klokken 9.15 tippede trawleren, Bukhta Naezdik, der lå til kaj i Breivika, om på siden, så store dele af skibet ligger under vand.

Fartøjet er begyndt at lække olie. Først på eftermiddagen torsdag har myndighederne dog ikke mulighed for at sige, hvor meget det drejer sig om.

Kystværnet arbejder for at begrænse forureningen og forbereder sig på at pumpe olien op.

»Det er for tidligt at sige noget om de potentielle skader«, siger Steinar Gyltnes, der er vagtchef i kystværnets beredskab.

»Der vil altid være skader på miljøet, når olieprodukter lækker ud i vandet«, siger han.

Myndighederne arbejder på at forhindre, at udslippet spreder sig. Da branden brød ud, havde skibet 200.000 liter olie om bord.

»Det er usikkert, om noget af dette er brændt af, siden branden startede, men vi har mobiliseret ressourcer til at håndtere op mod 200.000 liter olie, siger Gyltnes.

Onsdag aften klokken 23 beordrede politiinspektøren i distriktet, at alle beboere indenfor 300 meter fra den brændende trawler skulle evakueres.

92 personer blev evakueret, men myndighederne har torsdag eftermiddag meddelt, at de igen kan færdes frit. Også veje tæt på området blev lukket på grund af fare for, at fartøjet ville eksplodere.

»Der er ikke længere behov for et sikkerhedsområde som følge af branden i trawleren i Breivika. Politiet ophæver evakueringen, og trafikken vil forløbe normalt, så snart det er muligt«, oplyser politiet i Tromsø.

Branden udviklede en del røg, som tidligere blæste i retning af et universitetssygehus. Her blev flere afdelinger nødt til at holde lukket.

Trawleren er 64 meter lang og 13 meter bred. Da branden brød ud, var der et mandskab bestående af 29 personer om bord på skibet. 12 er blevet sendt på hospitalet med røgskader.

