Johnson taber ny magtkamp i parlamentet om landsmødepause

Den britiske premierminister, Boris Johnson, tabte torsdag endnu en magtkamp i det britiske underhus.

Det skriver det britiske nyhedsbureau Reuters.

Der hersker kaos i britisk politik, hvor premierministeren har tabt flere magtkampe, er blevet underkendt af højesteret og skal lede landet ud af EU - helst med en aftale for hvordan.

Johnson forsøgte at suspendere parlamentet i tre dage for at lade sit konservative parti holde dets årlige landsmøde efter to ugers ulovlig suspension af parlamentet.

Premierministeren tabte med stemmerne 306 mod 289. Det kan få betydning for tidspunktet på landsmødet, der skal holdes i Manchester.

Sædvanligvis holder parlamentet en pause under de politiske landsmøder, men oppositionspolitikere ville ikke suspendere under så afgørende en periode forud for briternes udtræden af EU i slutningen af oktober.

Parlamentet blev samlet igen onsdag, efter at højesteret tirsdag erklærede hans suspendering i fem uger for ulovlig.

31. oktober skal Storbritannien forlade EU.

Oppositionen mistænker den konservative Johnson for at ville trække Storbritannien ud af EU 31. oktober helt uden en skilsmisseaftale.

Oppositionen fik inden suspenderingen af parlamentet vedtaget en lov, som siger, at hvis regeringen ikke senest 19. oktober kan komme tilbage med en aftale, som er forhandlet med EU, så skal den anmode europæerne om at få udsat brexit.

Johnson siger, at det var en fejl af højesteret at blande sig i 'hvad der i sin essens er et politisk spørgsmål om en stor national kontrovers'.

ritzau