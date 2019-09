Generationer af krigsramte afghanere søger trøst i valg Når afghanerne risikerer deres liv for at stemme, viser det et stort engagement i demokratiet, siger 71-årig.

For næsten to årtier siden satte en afghansk mand sit liv på spil for at beskytte landets værdifulde artefakter. Han skjulte kunstgenstandene i kælderen i centralbankens kontor i Kabul, da islamister fra Taleban ødelagde landets nationalmuseum.

Omara Khan Masoudi er tidligere direktør for Afghanistans Nationalmuseum i Kabul. Han var vidne til den tumultariske periode, der førte til en langvarig sovjetisk besættelse efterfulgt af ti års borgerkrig og et fundamentalistisk islamistisk styre under Taleban og er i dag fortsat vidne til den USA-støttede krig mod oprørerne.

71-årige Masoudi opnåede stor succes som varetager af Afghanistans historiske fund, men han føler sig utryg forud for lørdagens præsidentvalg. Han mener, at landets ledere har fejlet som vogtere af den nationale interesse.

»Et valg er en af hovedøvelserne i et demokratisk system, men det har mistet sin betydning i Afghanistan«, siger Omara Khan Masoudi.

Fakta Taleban og magten Mens millioner af afghanere ventes at stemme ved lørdagens præsidentvalg i Afghanistan, truer Taliban-bevægelsen med at angribe valgsteder.

Bliv klogere på den militante bevægelse her:

Taliban opstod i afghanske flygtningelejre i Pakistan. Militsen rykkede ind på den politiske scene, efter at muslimske oprørere i 1992 overtog magten i Afghanistan, da den russiskstøttede regering kollapsede.

I 1996 overtog Taliban kontrollen med Kabul og udråbte sig som den lovmæssige regering i Afghanistan.

Frem til den amerikanskledede invasion i 2001 kontrollerede bevægelsen store dele af landet, hvor Koranens ord blev brugt til religiøs undertrykkelse af befolkningen - særligt piger og kvinder.

Taliban er i dag aktiv i 70 procent af Afghanistan og vurderes at være mere pragmatisk indstillet til religion, demokrati som styreform og Vesten end tidligere. Kilde: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Vis mere

Årtier med krig har ødelagt folks liv, og det at afholde valg til trods for den vold, der følger med, er en påmindelse om afghanernes evne til at modstå modgang, mener Masoudi.

»At risikere sit liv for at stemme viser et stort engagement i demokratiet, siger den 71-årige afghaner, som i dag arbejder som kulturkonsulent for FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab (Unesco).

»Jeg mistede mit håb i valgprocessen, da jeg fandt ud af, at politikere let kan snyde. Det bliver en spildt indsats, men jeg er nødt til at stemme for at beskytte mine rettigheder«, siger han.

Førstegangsvælger Samiullah Mehri, en 21-årig cricketspiller med base i Kabul, som er vokset op med den amerikanskledede krig mod Taleban, fortæller, at han glæder sig meget til at stemme.

Forbød sportsgrene

Afghanerne tog cricket til sig i flygtningelejrene i det cricketelskende Pakistan, hvor flere end tre millioner afghanere flygtede til fra den sovjetiske invasion og borgerkrig i 1980'erne og 1990'erne.

Siden er sporten blevet enormt populær i Afghanistan, særligt blandt etniske pashtunere i de østlige grænseprovinser.

Taleban forbød sportsgrene som eksempelvis cricket og fodbold i de første år af den militante bevægelses strenge styre, fordi den mente, at sport holdt mænd fra at bede. Senere blev bevægelsen dog mere tolerant over for cricket.

»Jeg er en smule bange for hele sikkerhedssituationen. Især efter at Taleban har advaret folk om ikke at deltage i valget. Men jeg kan alligevel ikke vente med at afgive min stemme«, siger Samiullah Mehri.

Han henviser til, at Taleban har truet med at angribe valgsteder lørdag.

»Valg bringer en følelse af kontinuitet ind i vores udvikling. For mig personligt betyder det, at vi får et bedre liv, og at vi vil skabe nye muligheder«, siger den unge cricketspiller.

Knap ti millioner afghanere ud af en samlet befolkning på 34 millioner er i år registreret som vælgere.

ritzau