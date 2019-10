Regeringen vil nægte fremmedkrigeres børn statsborgerskab Forsker kalder forslag om administrativ fratagelse af statsborgerskab »hamrende kontroversielt«.

Hvis en dansk statsborger får et barn i Syrien eller et andet område, hvor danske myndigheder har nedlagt et forbud mod at rejse og opholde sig, skal barnet ikke automatisk blive dansk statsborger.

Samtidig skal staten have mulighed for at frakende en person statsborgerskab, hvis vedkommende har 'handlet til alvorlig skade for landets vitale interesser'.

Sådan lyder et forslag i det såkaldte lovprogram for 2019-2020, som er en liste over lovændringer, som regeringen vil arbejde for i perioden.

Det skriver Berlingske onsdag.

Ifølge gældende lovgivning får et barn 'dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen, moren eller stedmoren er dansk'.

Tore Hamming, der er ph.d. i jihadisme ved European University Institute og forsker i radikalisering, kalder forslaget 'hamrende kontroversielt'.

Kan ende som statsløse

Han mener, at det er et eksempel på, hvordan Danmark løber fra sit ansvar i forhold til danske statsborgere, som »har lavet nogle ting i Syrien og Irak, som ikke er i orden«.

»At man nu vil til at tage så hårde metoder i brug som administrativ fratagelse af statsborgerskab og ovenikøbet vil gøre det mod børn er endnu voldsommere«, siger han til Berlingske og tilføjer:

»Det efterlader de her børn i en utrolig prekær situation, hvor de potentielt kan ende som statsløse«.

Det efterlader de her børn i en utrolig prekær situation, hvor de potentielt kan ende som statsløse Tore Hamming, ph.d. i jihadisme og forsker i radikalisering

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Marie Krarup, er imidlertid glad for regeringens forslag.

»Der sidder stadig fremmedkrigere ude i verden - dem vil forslaget ramme. Og så kan det ramme folk, som fremover rejser til andre lande end Syrien for at kæmpe«, siger hun til Berlingske.

ritzau