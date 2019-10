Nordkorea testaffyrer raket - formentlig fra en ubåd USA opfordrer Nordkorea til at undlade provokationer, efter at raket affyres ud over Det Japanske Hav.

Nordkorea har natten til onsdag affyret en ballistisk raket ud over Det Japanske Hav, som formentlig blev affyret fra en ubåd.

Det sker kun få dage før, at atomforhandlinger genoptages mellem USA og Nordkorea.

I en mild reaktion fra USA's udenrigsministerium opfordres Nordkorea til at 'undlade provokationer' og fortsætte forhandlingerne med USA om en atomfri koreansk halvø.

Hvis det viser sig, at raketten er affyret fra en ubåd, så vil det demonstrere, at Nordkorea har nået et nyt niveau med dets atomvåben. Det vil i så fald gøre det muligt for Nordkorea at reagere med et 'second-strike' i tilfælde af, at dets militære baser uskadeliggøres under et angreb.

Sydkoreas stabschef oplyste, at den langtrækkende raket blev affyret fra et område nær havnebyen Wonsan i det sydøstlige Nordkorea, skrev nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge en pressemeddelelse fra den sydkoreanske regering kan affyringen være sket fra en ubåd (SLBM).

Sammenbrud i forhandlinger

Japans premierminister, Shinzo Abe, sagde tidligt onsdag morgen dansk tid, at der var tale om to ballistiske raketter. Men en talsmand for regeringen korrigerede det senere til én raket.

»I øjeblikket ser det ud som om, at én raket blev affyret, som splittede sig i to og faldt. Vi er i gang med en analyse«, sagde talsmanden.

Abe tog kraftig afstand fra Nordkoreas testaffyring og kaldte den et brud på FN's love.

»Vi gør alt for at beskytte vores folk«, sagde han.

Det er den niende affyring, siden Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, mødtes i den demilitariserede zone (DMZ) i juni.

Affyringen sker, dagen efter at Nordkorea oplyste, at landet vil genstarte forhandlingerne om en atomaftale med USA lørdag.

Der har været sammenbrud i forhandlingerne, siden Trump og Kim Jong-un mødtes for anden gang for at diskutere Nordkoreas atomprogram i Vietnam i februar - et møde som endte uden en aftale.

Donald Trump nedtonede i september Nordkoreas mange missilaffyringer og sagde, at mange lande tester våben som dem.

ritzau