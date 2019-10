Jonhson skriver til Juncker: Storbritannien vil have irsk frihandel i nyt brexit-forslag

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil lade Nordirland blive del af ny frihandelszone under brexit.

Storbritannien har sendt et nyt brexitforslag til EU. Det vil skabe en frihandelszone på hele øen Irland, men ikke afværge grænsekontrol.

Det viser et brev fra Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, til formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker.

»Denne regering vil have en aftale, som jeg er sikker på, vi alle vil. Hvis vi ikke kan nå frem til en, vil det være en fejl, vi alle er ansvarlige for«, skriver Boris Johnson i brevet.

For at løse problemet med den irske ø, hvor der ifølge fredsaftalen fra 1998 ikke må være en fast grænse mellem Irland og Nordirland, foreslår Boris Johnson, at der bliver oprettet en samlet frihandelszone, der dækker hele øen Irland.

Den skal dække alle varer og indebære, at alle regler i Irland, altså EU-regler, også vil være gældende i Nordirland.

Forslaget skal erstatte den såkaldte irske bagstopper, der blev aftalt mellem den tidligere britiske regering og EU. Den betød, at Nordirland ville blive i EU's handels- og toldunion, indtil en løsning var fundet.

Boris Johnsons nye forslag, der vil skulle godkendes i nordirske parlament hvert fjerde år, siger dog, at Nordirland ikke vil være en del af EU's toldunion efter en overgangsperiode.

»Vi foreslår, at alle toldprocesser ... skal ske elektronisk med et meget lille behov for fysiske kontroller«, står der i brevet.

Der står yderligere:

»Samlet set anerkender vi, at vores forslag vil betyde forandringer i den situation, der er i Irland og Nordirland nu. Vores fælles opgave er at sikre, at disse forandringer medfører så få forstyrrelser som muligt«.

Irland er et stort stridspunkt

Det nordirske parti DUP, der støtter den konservative regering i London, bakker op om Boris Johnsons nye forslag.

»DUP har altid ment, at Storbritannien må forlade EU som én nation og således, at ingen handelsbarriere opstår inden for Storbritannien«.

»Disse forslag vil sikre, at Nordirland forlader EU's toldunion og indre marked sammen med resten af Storbritannien«, skriver partiet i en udtalelse.

Situationen på øen Irland er et stort stridspunkt mellem EU og Storbritannien.

Nordirland er en del af Storbritannien. Derfor vil Storbritannien ikke acceptere forskelle mellem Nordirland og resten af unionen.

Modsat må der ifølge fredsaftalen fra 1998 ikke være en fast grænse mellem Irland og Nordirland.

