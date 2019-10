Ni er dræbt og 200 er såret under voldsom uro i Irak

Mindst ni mennesker er blevet dræbt, og over 200 er blevet såret, under voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak i de seneste døgn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere onsdag skrev nyhedsbureauet Reuters, at mindst fem personer har mistet livet.

Urolighederne begyndte i hovedstaden Bagdad tirsdag og har siden bredt sig til andre byer i den sydlige del af landet.

Onsdag blev fem demonstranter og en politibetjent dræbt af skud i den sydlige by Nasiriyah. Det oplyser en person fra byens sundhedsmyndigheder til AFP.

Det bragte antallet af dræbte under protesterne op på ni. Tirsdag blev en demonstrant dræbt i Nasiriyah, og to andre demonstranter mistede livet i Bagdad, da protester udviklede sig voldeligt.

Onsdag aften skød elitesoldater fra Iraks antiterrorstyrke med skarpt mod demonstranter, der ville bryde ind i Bagdads lufthavn.

Demonstranternes vrede er rettet mod premierminister Adel Abdul Mahdis et år gamle regering. Den beskyldes for at være korrupt og ineffektiv, efter at arbejdsløsheden er taget til, og mange offentlige ydelser er blevet forringet.

Uro og gadekampe

En række bydele i Bagdad er blevet rystet af uro og gadekampe mellem politi og demonstranter. Politiet har afspærret byens ikoniske Tahrir-plads, som demonstranter har forsøgt at gøre til et centrum for deres protester.

»Vi kræver job og bedre offentlig service. Vi har forlangt det i årevis, men regeringen har aldrig reageret«, siger den 27-årige Abdullah Walid til AFP.

Et stort antal soldater er blevet placeret ved Den Grønne Zone, hvor regeringsbygninger og ambassader ligger.

Den Grønne Zone har været utilgængelig for de fleste irakere siden den amerikanskledede invasion af landet i 2003, men siden juni har området været åben for offentligheden.

Muligvis af frygt for yderligere protester meddelte myndigheder onsdag, at torsdag er en offentlig feriedag.

ritzau