Nordkorea bekræfter affyring af ny type missil fra ubåd

Nordkorea bekræfter torsdag, at landets militær onsdag med succes prøveaffyrede en ny type ballistisk missil fra en ubåd (SLBM).

Det meddeler det statslige medie KCNA torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, 'sendte varme lykønskninger' til de forsvarsforskere, som stod for prøveaffyringen, oplyser KCNA. Det kan ifølge Reuters indikere, at han ikke personligt overværede våbenøvelsen.

Onsdagens test af det nye missil blev registreret og kritiseret af både Sydkorea og Japan.

Regeringen i Sydkorea udtrykte 'stærk' bekymring, mens Japans premierminister, Shinzo Abe, fordømte affyringen og sagde, at det var et brud på resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd.

Oplysningen fra Nordkorea bekræfter en vurdering onsdag fra den sydkoreanske regering, som i en pressemeddelelse skrev, at der kunne være tale om et ballistisk missil affyret fra en ubåd.

Missilet blev affyret fra havet omkring klokken 07.00 lokal tid onsdag omkring 17 kilometer nordøst for kystbyen Wonsan, hvor Nordkorea har en militærbase, der tidligere er blevet brugt til prøveaffyringer af missiler.

Projektilet styrtede ifølge Japans regering ned i Det Japanske Hav. Ifølge det sydkoreanske militær efter at have tilbagelagt en distance på 450 kilometer.

Trump nedtonede missilaffyringer

Det var den niende affyring, siden Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, mødtes i den demilitariserede zone (DMZ) i juni.

Affyringen skete, dagen efter at Nordkorea oplyste, at landet vil genstarte forhandlingerne om en atomaftale med USA lørdag.

Der har været sammenbrud i forhandlingerne, siden Trump og Kim Jong-un mødtes for anden gang for at diskutere Nordkoreas atomprogram i Vietnam i februar - et møde som endte uden en aftale.

Donald Trump nedtonede i september Nordkoreas mange missilaffyringer og sagde, at mange lande tester våben som dem.

Nordkorea begyndte i 2015 at teste missiler affyret fra ubåde. I august 2016 blev der gennemført fire affyringer med et missil navngivet Pukguksong.

Det nye missil hedder ifølge KCNA Pukguksong-3.

