Hongkongs leder indfører undtagelsestilstand og forbyder demonstranter at bære masker

Demokratiaktivister frygter, at undtagelsestilstanden kun vil få uroen til at vokse. Nye demonstrationer varslet.

Konflikten i Hongkong eskalerede fredag endnu en gang, da byens leder, Carrie Lam, besluttede at indføre undtagelsestilstand og udstede et forbud mod at bære maske.

De nye bestemmelser skal gøre det lettere for politiet at slå ned på demonstranter, men kan samtidig komme til at skade Hongkongs ry som en åben by og et af verdens største finanscentre.

»Demonstranternes vold er eskaleret og har nået et alarmerende niveau«, sagde Carrie Lam efter et særligt indkaldt krisemøde med flere af sine ministre og rådgivere.

Hun understregede, at det ikke havde været en nem beslutning, men at Hongkong på grund af volden nu befandt sig i en »alvorlig tilstand af fare«.

Hun forsøgte dog samtidig at afbøde skadevirkninger ved at fastslå, at indførelsen af undtagelsestilstand ikke er udtryk for, at Hongkong befinder sig i en nødsituation, men at regeringen vil genoprette stabiliteten i samfundet.

Undtagelsestilstanden og maskeringsforbuddet er en reaktion på, at Hongkong i tirsdags oplevede de hidtil voldsomste sammenstød mellem politi og demonstranter, da Kina på den anden side af grænsen fejrede 70-året for grundlæggelsen af den kommunistiske folkerepublik. En 18-årig mand blev skudt i brystet af en betjent, og 269 mennesker blev anholdt i forbindelse med demonstrationer vendt mod Kina og Carrie Lam.

I den foreløbig fire måneder lange konflikt er det blevet en udbredt praksis blandt titusindvis af demonstranter at bære ansigtsmaske, som både skal forhindre dem i at blive identificeret på overvågningskameraer og beskytte dem mod tåregas.

Det er stadig uklart, hvordan politiet vil håndhæve det nye maskeringsforbud, der træder i kraft henover midnat fredag.

Forbuddet vil gøre det ulovligt at bære maske i offentlige forsamlinger som for eksempel demonstrationer.

Hård kritik

Mange frygter, at maskeringsforbuddet og indførelsen af undtagelsestilstanden blot vil føre til en optrapning af protesterne.

»Folk vil helt sikkert blive ved med at demonstrere, og undtagelsestilstanden vil øge indtrykket af, at Hongkong er ved at miste sin frihed«, siger Erik Lai fra organisationen Civil Human Rights Front, som har arrangeret mange af de seneste måneders store demonstrationer.

Han har svært ved at se, at politiet reelt vil kunne håndhæve et maskeringsforbud og betragter derfor mere forbuddet som en test af, hvordan store dele af befolkningen vil reagere på indførelsen af undtagelsestilstand.

»Det reelle mål er at bruge undtagelsestilstanden til at give Carrie Lam ubegrænsede magtbeføjelser«, siger Erik Lai.

Gammel lov

Det er første gang i over 50 år, at loven om undtagelsestilstand bliver brugt i Hongkong. Loven blev indført i 1922, hvor Hongkong var en britisk kronkoloni, og hensigten var dengang at bruge den til at stoppe omfattende strejker, der havde lammet havnen i Hongkong.

Loven giver den politiske leder i Hongkong ret til at indføre undtagelsestilstand, hvis det bliver fundet nødvendigt i tilfælde af en nødsituation eller offentlig fare. Herefter vil den politiske leder kunne udstede bestemmelser af enhver art, hvilket udover maskeringsforbud for eksempel kan være censur af medierne, nedlukning af sociale medier og øget brug af arrestationer, deportationer og ransagninger.

Formelt kan Hongkongs parlament blokere for indførelsen af undtagelsestilstand, men i den aktuelle situation vil det næppe være en reel mulighed, fordi politikere loyale over for Kina og Carrie Lam udgør et flertal af parlamentsmedlemmerne.