En tekniker arbejder inde i et kommende Airbus-fly på konsortiets fabrik i Hamburg, hvor flere modeller bliver samlet. Airbus har med flere populære modeller overhalet Boeing. A technician of Airbus works in a fuselage segment of a plane belonging to the Airbus A320 family at the company's Finkenwerder plant in Hamburg, northern Germany, on October 1, 2019. - Airbus presented a new mounting method for the assembly of planes from the A320 family. (Photo by Christian Charisius / dpa / AFP) / Germany OUT