Fakta

Sagen mod Trump

I september begyndte Repræsentanternes Hus en forundersøgelse, der kan munde ud i en rigsretssag mod Trump. Det gjorde de efter en whistleblowers vagt i gevær-rapport.

Ifølge whistlebloweren forsøgte præsidenten at presse Ukraines præsident til at undersøge Trumps politiske rival Joe Biden, mens ansatte i Det Hvide Hus efterfølgende forsøgte at sløre sporene. Resulterer undersøgelsen i tiltale mod Trump, ender sagen i Senatet, hvor et republikansk flertal støtter præsidenten.

Kilde: AP