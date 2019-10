Irakiske styrker skyder direkte mod demonstranter under uro 44 personer har mistet livet, og hundredvis er såret under de seneste dages voldsomme uro i Irak.

Irakiske sikkerhedsstyrker har fredag skudt mod adskillige demonstranter i Iraks hovedstad, Bagdad.

Det oplyser en journalist på stedet fra nyhedsbureauet AFP.

Demonstranter har siden tirsdag været på gaden for at protestere over blandt andet påstået magtmisbrug, korruption og høj arbejdsløshed.

Sikkerhedsstyrkerne har slået hårdt ned på demonstranterne. I alt har 44 personer hidtil mistet livet under urolighederne. Derudover er hundredvis såret, oplyser politi og sundhedspersonale til nyhedsbureauet Reuters.

Magisk løsning findes ikke

Under fredagens protester skød de irakiske styrker direkte mod demonstranterne i Bagdad. Det oplyser AFP's mand på stedet.

Flest personer er blevet dræbt i den sydlige by Nassiriya. Her har 18 personer mistet livet. 16 personer er blevet dræbt i Bagdad.

Iraks premierminister, Adil Abdul Mahdi, har sagt, at demonstranternes krav om at stoppe korruptionen i landet er 'korrekt'. Men han påpeger samtidig, at regeringen har brug for hjælp til at kunne udføre sine opgaver.

Der findes ikke nogen 'magisk løsning' på landets vedvarende ledelsesproblemer og korruption, siger han.

Premierministeren lover dog, at han vil forsøge at få vedtaget en lov, der giver fattige familier en grundindkomst.

»Vi hørte Abdul Mahdis tale i går. Det er løfter, som vi har hørt i mere end 15 år«, siger en 32-årig demonstrant.

»De ændrer ingenting, og de kan ikke fjerne os fra gaderne. Enten dør vi, eller også ændrer vi regimet«, siger han.

FN, EU og Storbritannien har opfordret til at dæmpe uroen i Irak.

Menneskerettighedsgruppen Amnesty International fordømmer sikkerhedsstyrkernes svar på demonstrationerne.

»Det er skandaløst, at irakiske sikkerhedsstyrker gang på gang håndterer demonstranter med sådan en brutalitet ved at bruge dødelig og unødvendig magt«, siger Lynn Maalouf fra Amnesty International.

ritzau