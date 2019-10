Greta Thunberg er bookmakernes favorit til Nobels fredspris Der er stor sandsynlighed for, at Greta Thunberg 11. oktober modtager Nobels fredspris, vurderer bookmakere.

Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg er bookmakernes favorit til at modtage Nobels fredspris, der uddeles om en uge.

Det viser odds på de mulige modtagere.

Thunberg, der er en yderst fremtrædende stemme i kampen mod klimaforandringer, begyndte for lidt over et år siden sin skolestrejke for klimaet. Hun blev væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i Stockholm.

Elever og studerende i det meste af verden har siden da ladet sig inspirere af den unge svenske klimaaktivist.

'Konkurrent' har skabt fred med Eritrea

Og når Nobels fredspris fredag den 11. oktober uddeles, kan modtageren meget vel blive Greta Thunberg.

Det vurderer i hvert fald en række bookmakere.

Hos den store britiske bettingside Betfair er Thunberg favorit foran den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed. Han har formået at skabe fred med Etiopiens mangeårige fjende, nabolandet Eritrea.

Man får pengene halvanden gang igen ved at spille på Thunberg.

Selv om bookmakerne har Thunberg som favorit, så påpeger flere eksperter, at det er meget svært at spå om hendes chancer.

ritzau