Da de blev bedt om at klappe ad ham, var der stille. Akavet

På nogle punkter er den kommende formand for EU-kommissionen ved komme på plads i Bruxelles. I den forgangne uge kom det frem, at Ursula von der Leyen ikke bare vil arbejde i Berlaymontbygningen, hun planlægger også at bo i den svungne grå kolos af stål og glas. På 13. sal i EU-kommissionens hovedkvarter ved siden af sit kontor agter hun at lade indrette et værelse på 25 kvadratmeter, hvor hun kan sove og slappe mellem møderne i Bruxelles.