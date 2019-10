Franks og borgmestrene vil male byen grøn

FOR ABONNENTER

Hvis I vælger at svigte os, vil vi aldrig tilgive jer«, advarede 16-årige Greta Thunberg, da hun som leder af verdens grønne ungdomsoprør stod op ved det globale klimatopmøde i selveste FN i New York for et par uger siden: