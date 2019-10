Metroselskabet frygter for ansatte sikkerhed, efter at flere metrostationer blev sat i brand fredag aften.

Voldsomme demonstrationer fik fredag aften Hongkongs metroselskab til for første gang at stoppe driften af alle metrolinjer, og selskabet vurderer, at situationen lørdag stadig er så bekymrende, at det fortsat er nødvendigt at indstille hele driften.