Lørdag kørte metroen ikke, og mange butikker holdt lukket. Under et protesttog havde de fleste dækket ansigtet til som en reaktion mod det nye maskeringsforbud.

FOR ABONNENTER

For første gang i over en uge var der lørdag relativt stille i Hongkong. Måske fordi alle metrolinjer var lukket ned, efter at demonstranter fredag aften havde sat ild til flere stationer. Måske fordi mange butikker lørdag holdt lukket af frygt for nye uroligheder.