Liget af berygtet amerikansk gangster skal graves op

En anmodning om at åbne den berygtede amerikanske gangster John Dillingers grav fra 1934 er blevet godkendt af myndigheder i staten Indiana. Det skriver BBC.

Familiemedlemmer til Dillinger mener, at det er resterne af en anden person, som ligger begravet på kirkegården Crown Hill Cemetery i Indianapolis. Derfor har familien presset på for at få tilladelse til åbne graven.

John Dillinger blev i 1930'erne betegnet som 'samfundets fjende nummer et'. Han blev i 1934 i Chicago skudt og dræbt af agenter fra forbundspolitiet FBI. Derefter blev han begravet i Indianas hovedstad.

Opgravningen af kisten er nu planlagt til den 31. december i år, men kirkegården kæmper mod beslutningen ved domstolene.

Dillingers nevø Michael Thompson og et andet familiemedlem mener, at FBI 'dræbte den forkerte mand' ved Chicagos Biograph Theater i 1934.

De hævder at have bevis på, at personen i graven har en anden øjenfarve og et andet fingeraftryk end Dillinger.

FBI har afvist påstanden som en 'konspirationsteori'.

