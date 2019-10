Ny whistleblower giver lyd om Trumps opkald til Ukraine Endnu en whistleblower har afgivet forklaring i højspændt sag om samtale mellem USA's og Ukraines præsidenter.

Det spidser tilsyneladende til for USA's præsident, Donald Trump.

Endnu en whistleblower har således angiveligt viden om en omstridt telefonsamtale, der i juli fandt sted mellem Donald Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Det skriver ABC News på baggrund af oplysninger fra advokaten Mark Zaid.

Samtalen har udløst forsøg på at få stillet Trump for en rigsret.

I samtalen skulle han have lagt pres på Ukraines leder for at grave snavs frem om demokraten Joe Biden og dennes søn Hunter Biden.

Advokat Mark Zaid repræsenterer begge whistleblowere, skriver ABC News. Overfor nyhedsbureauet AFP fortæller han dog, at han repræsenterer 'adskillige whistleblowere' i sagen.

En anden whistleblower udløste sagen

Den opsigtsvækkende sag blev udløst af en whistleblower i USA's efterretningstjeneste, og nu har endnu en whistleblower altså bidraget med oplysninger om sagen.

Sidstnævnte har formidlet sine oplysninger til Michael Atkinson, der er generalinspektør for de amerikanske efterretningstjenester.

Også den nytilkomne whistleblower er - ligesom den første - ansat i efterretningstjenesten, skriver ABC News.

Den officielle klage angående Donald Trumps samtale med Ukraines præsident blev indgivet af »den første« whistleblower i slutningen af september.

Efterfølgende har Trump beskrevet klagen som "fuldstændigt unøjagtig", og han har afvist, at han har gjort noget forkert i sagen.

Tilstedeværelsen af flere whistleblowere i sagen kan dog komme til at svække den amerikanske præsident og hans afvisning af anklagerne mod ham.

Joe Biden, der var vicepræsident under præsident Barack Obama, kæmper med en række af sine partifæller om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved præsidentvalget i efteråret 2020.

Hans søn Hunter Biden var i bestyrelsen for et ukrainsk energiselskab, mens hans far som vicepræsident var involveret i USA's politik vedrørende Ukraine.

Dette fik dengang kritikere til at rejse spørgsmålet, om der var en interessekonflikt i forbindelse med Joe Bidens politiske arbejde.

ritzau