Live-tv: Nu er Margrethe Vestager til 'eksamen' i Europa-Parlamentet

Margrethe Vestager kan se frem til en eftermiddag med mange spørgsmål - både venlige og kritiske.

Klokken 14.30 skal hun i høring i EU-Parlamentet.

For nylig blev hun af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udpeget til at blive en af kommissionens ledende næstformand, samtidig med at hun får lov at fortsætte som EU’s konkurrencekommissær.

Men før hun kan betræde jobbet, skal hun i lighed med de øvrige kommissærer igennem en høring i EU-parlamentet. Følg høringen direkte her ved at klikke på playknappen.

Hearing of Margrethe Vestager, Executive Vice President-designate, Europe fit for the Digital Age