Kina udtrykker foragt over for EU's syn på Hongkong Vi giver udtryk for dyb misbilligelse og dybfølt foragt for hykleriet i europæisk erklæring, lyder det i en kinesisk erklæring.

Kinas ambassade i Paris rettede mandag en meget hård kritik af Frankrigs og EU's reaktioner på urolighederne i Hongkong. Kina kalder EU's og franskmændenes støtte til demonstranter i Hongkong for 'kriminel'.

»EU har offentligt glorificeret demonstranternes overgreb og kritiseret politifolk i Hong Kong for at forsvare deres egne liv mod aktivisterne«, siger Kina i kritikken.

Kinas ambassadør reagerede på en EU-erklæring den 1. oktober, hvor EU siger, at demonstranterne har ret til at protestere fredeligt, og at de har ret til at holde møder. EU siger, at det er nødvendigt med 'dialog og tilbageholdenhed'.

Kina kalder den europæiske reaktion for 'hyklerisk'. I den kinesiske udmelding bliver Frankrig bedt om at udvise medfølelse, efter at franskmændene selv har oplevet voldelige reaktioner.

»Vi giver udtryk for vores dybe misbilligelse og vores dybfølte foragt for hykleriet i den europæiske erklæring og det mørke, som ligger i hensigterne hos nogle i forholdet til Kina«, hedder det i erklæringen, som ambassaden har offentliggjort på hjemmesiden.

Macron-besøg i Kina

Frankrigs udenrigsministerium blev i sidste uge af journalister bedt om at kommentere, at politiet i Hongkong havde skudt med skarpt mod demonstranter. Ministeriet henviste til erklæringen fra EU.

En demonstrant i Hongkong var inden EU-erklæringen blevet ramt af et skud i brystet, efter at politiet skød med skarpt under store demonstrationer i forbindelse med 70-året for den kinesiske folkerepublik. Det skrev avisen China Morning Post.

Adskillige personer blev såret. Politiet bekræftede over for avisen, at der blev affyret varselsskud mod demonstranter.

Franske embedsmænd har i de seneste uger forsøgt at nedtone officielle reaktioner, da præsident Emmanuel Macron står for at skulle besøge Kina på et fire dages besøg.

ritzau