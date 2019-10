Dansk udenrigsminister: Tyrkiet skal skåne civile i Syrien Den danske udenrigsminister er bekymret for civilbefolkningen i Nordsyrien efter amerikansk tilbagetrækning.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ser med stor alvor på en amerikansk tilbagetrækning af tropper i det nordøstlige Syrien.

Tilbagetrækningen betyder nemlig, at vejen er banet for en tyrkisk offensiv i de kurdisk-kontrollerede områder.

»Jeg er alvorligt bekymret over udsigten til en mulig tyrkisk offensiv i det nordøstlige Syrien, som kan få alvorlige konsekvenser for civilbefolkningen og svække indsatsen i kampen mod ISIL«, udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

Han henviser til den militante bevægelse Islamisk Stat, der ofte forkortes med bogstaverne IS.

Giver dybe panderynker

For USA har kurderne længe været en allieret i kampen mod IS i Syrien. Sent søndag annoncerede Det Hvide Hus dog, at USA trækker tropper ud af området.

Og dermed er der tilsyneladende givet grønt lys til en tyrkisk offensiv på kurderne. Og det giver dybe panderynker hos den danske udenrigsminister.

»En tyrkisk offensiv vil gøre en i forvejen svær situation endnu mere kompliceret. Regeringen anerkender Tyrkiets legitime sikkerhedsinteresser i Syrien, herunder sikkerheden ved deres egen grænse, og vi anerkender også, at Tyrkiet er en central aktør i håndteringen af konflikten i Syrien«, siger ministeren.

»Men det ændrer ikke på, at Tyrkiet må udvise tilbageholdenhed og proportionalitet. Dertil må og skal beskyttelse af civile være en hovedprioritet«.

Jeppe Kofod tilføjer, at Udenrigsministeriet er i dialog med allierede om konflikten.

ritzau