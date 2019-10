I sidste uge blev hun trollet af en klimabenægter i New York. I dag taler Trumps yndlingshadeobjekt til klimamarch i København

Begyndelsen på Green New Deal

På en af sine første dage i Washington satte Ocasio-Cortez kurs mod Nancy Pelosis kontor, demokraternes formand og Kongressens mest magtfulde kvinde.

Her sluttede den unge politiker sig til en gruppe klimademonstranter, der sad på Pelosis gulv i en sit in-protest. De forlangte, at Pelosi lavede en komité for en Green New Deal – en politisk handlingsplan for klimakrisen.

På det tidspunkt var der ikke mange i mainstreamen, der havde hørt om en Green New Deal. Som magasinet The New Yorker skriver, blev Ocasio-Cortez’ spotlys på den et vendepunkt.

I februar lancerede Ocasio-Cortez sin version af Green New Deal. En plan opkaldt efter præsident Roosevelts ’New Deal’, den radikale sociale og økonomiske reform, som genopbyggede USA efter 30’ernes depression. Ocasios-Cortez’ Green New Deal er lige så gennemgribende.

Den grønne omstilling indebærer et skifte fra fossile brændstoffer til 100 procent fornybar energi de næste 10 år og inkluderer blandt andet massiv investering i elektriske biler, højhastighedstog og statsgaranterede grønne jobs.

Mens forslaget fik massiv opmærksomhed og støtte, mødte det også kritik. Dels fra Trump, der uden dokumentation påstod, at planen ville forbyde køer og fly. Den tidligere Trump-rådgiver Sebastian Gorka kaldte ifølge Time forslaget en »vandmelon«, fordi det var »grønt uden på, men dybt, dybt kommunistisk rødt inden i«.

Også flere mere midtersøgende demokrater syntes, at forslaget var ’for meget’, for socialistisk og uden en realistisk gang på jord med et republikansk domineret Senat og præsident Trump i Det Hvide Hus. Nogle moderate demokrater mente, at en statslig jobgaranti lød som socialisme.

Som svar på kritikken af at hendes Green New Deal var for radikal eller ’for meget’, talte hun til en gruppe unge vælgere på et vælgermøde i foråret:

»Hvad der er ’for meget’ for mig, er det faktum, at i 1989, det år jeg blev født (...) blev Kongressens politikere for første gang gjort opmærksom af Nasa på, at klimaforandringer ville true mit liv og alle jeres liv, der står her, og de gjorde ingenting. Jeg nægter fandeme, hvis de samme politikere, der nægtede at handle dengang, i dag forsøger at sige, at vi har brug for en ’moderat tilgang’ for at redde vores liv«, sagde hun ifølge The New Yorker.