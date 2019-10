For første gang portrætteres Batmans fjende, Jokeren, som psykisk syg i stedet for ’bare’ vanvittig. Det har fået myndighederne til at gå i alarm-beredskab af frygt for, at filmen ’Joker’ kan inspirere til vold. Men hvordan vækker en tegneserieskurk så mange følelser? Og hvorfor har den antændt en ophedet debat om USA i dag?