Stor politijagt: To personer er blevet dræbt efter skyderi i Tyskland

To personer er blevet dræbt efter et skyderi i den østtyske by Halle.

Det oplyser det tyske politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet er massivt til stede i området og skriver på Twitter, at de netop har anholdt en person.

Politiet bekræfter overfor tyske dpa, at der har været endnu et skyderi i byen Landsberg 15 kilometer fra Halle.

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

»Ifølge de foreløbige fund er to mennesker blevet dræbt i Halle. Der var flere skud. De formodede gerningsmænd er på flugt i et køretøj«, lød meldingen fra politiet kort efter hændelsen fandt sted.

»Vi arbejder på højtryk og opfordrer folk til at blive indendørs«, skriver det lokale politi på Twitter.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

En person, der bor lige i nærheden af gerningsstedet udtrykker sin bekymring på Twitter. Hun kalder det surrealistisk, at en skudepisode er fundet sted lige rundt om hjørnet og opfordrer folk til ikke at komme med spekulationer om mulige motiver - især i respekt for ofrenes familier.

Es ist surreal. Zuhause in #Halle Schiesserei. Gleich bei uns um die Ecke. Zwei Tote. Lage unklar. Bitte keine Spekulationen - auch aus Respekt vor den Opfern. — Tanja Ries (@Juscha1970) 9. oktober 2019

Ifølge tabloidavisen Bild er skyderiet foregået foran en synagoge i Halle.

Onsdag er den helligste dag i jødedommen, Jom Kippur, hvor man faster hele dagen.

Politiet har endnu ikke oplyst køn eller alder på de dræbte.

