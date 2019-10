9. oktober: Rudy Giuliani – gik Trumps gadedreng for langt? 9. oktober: Rudy Giuliani – gik Trumps gadedreng for langt?

9. oktober: Rudy Giuliani – gik Trumps gadedreng for langt? 9. oktober: Rudy Giuliani – gik Trumps gadedreng for langt?

Donald Trump er faretruende tæt på en rigsretssag – igen! Denne gang beskyldes han for at have lagt pres på Ukraines præsident for at finde snavs på Joe Biden. Han har dog ikke handlet alene. For centralt i sagen står også Rudy Giuliani. Men hvem er han? Og hvilken rolle spiller han?