Danmark danner koalition med tre EU-lande om at sætte medlemsgebyret ned Østrig, Sverige, Holland og Danmark danner EU-gruppe, som vil bruge færre penge på EU. Tyskland støtter det.

Danmark har dannet en koalition med Østrig, Sverige og Holland i et forsøg på at holde udgifterne til EU så lave som muligt.

De fire lande, som kalder sig 'de sparsommelige fire', går efter at holde EU-landenes indbetaling til det fælles budget på maksimalt en procent af bruttonationalproduktet (bnp) i de igangværende forhandlinger.

»Østrig har sammen med Danmark, Holland og Sverige dannet en koalition. Vi repræsenterer det synspunkt, at indbetalingen til budgettet skal være én procent af bnp«, siger Østrigs finansminister, Eduard Müller, i Luxembourg.

De fire lande støttes af Tyskland, som dog ikke formelt er med i koalitionen.

Der må være en rimelighed i bidragene

EU-Kommissionen har lagt op til, at landene skal bidrage med 1,11 procent af bnp. Det er således markant mere, end Danmark og de fire andre ønsker.

Det var egentlig planen, at de fire lande skulle præsentere deres initiativ i dag i Luxembourg. Men en ellers planlagt fælles optræden af de fire landes ministre blev aflyst.

I stedet fortalte ministrene fra Østrig, Sverige og Holland om initiativet. Den danske finansminister, Nicolai Wammen (S), aflyste sit interview med henvisning til tidspres.

»Det er noget, som vi fire lande står fast på, nu da processen går ind i en ny fase«, siger den svenske finansminister, Magdalena Andersson, før et møde i Eurogruppen i Luxembourg.

Andersson påpeger, at der »må være en rimelighed i, hvor meget landene skal bidrage« med.

Landbruget koster for meget

Under forhandlingerne om den næste flerårige budgetramme (MFF) er de fire lande enige om, at der skal skæres i støtten til landbruget. Den post fylder for stor en del af det samlede budget.

Koalitionen vil i stedet bruge penge på bekæmpelse af klimaforandringer, innovation og grænsekontrol, siger Hollands finansminister, Wopke Hoekstra.

»Lad os komme ind i det 21. århundrede«, siger Hoekstra.

En talsmand for den tyske delegation bekræfter over for Ritzau, at Tyskland støtter målet om maksimalt en procent af bnp.

ritzau