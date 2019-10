Flere end 4000 er døde af mæslinger i DRCongo i år

Flere end 4.000 personer er døde som følge af et voldsomt mæslingeudbrud i DRCongo i løbet af årets første ni måneder.

Det oplyser FN's børneorganisation, Unicef, natten til torsdag dansk tid. Det skriver CNN.

90 procent af de omkomne er børn under 15 år, oplyser Unicef.

Der har desuden været 203.179 personer, som har været smittet af sygdommen, men i en grad, der kunne behandles.

»Antallet af personer, der er blevet smittet med mæslinger i DRCongo i år, er mere end tredoblet sammenlignet med antallet af smittede i hele 2018«, skriver Unicef i en meddelelse.

»Mæslingeudbruddet er blevet meget mere dødbringende end ebola, som til dato har kostet 2.143 menneskeliv«.

Kun godt hver anden er vaccineret mod mæslinger

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, bør omkring 95 procent af en befolkning være vaccineret for at sikre en befolknings immunitet.

I DRCongo var blot 57 procent af befolkningen vaccineret i 2018, oplyser Unicef.

»Vi står over for en alarmerende situation, fordi millioner af congolesiske børn ikke vaccineres rutinemæssigt og mangler adgang til sundhedspleje, når de er syge«, siger Edouard Beigbeder, der er Unicefs repræsentant i DRCongo.

»Oveni det bidrager et svagt sundhedssystem, usikkerhed, lokalbefolkningens skepsis over for vacciner og logistiske udfordringer til et højt antal uvaccinerede børn, der risikerer at blive ramt af sygdommen«.

Mæslinger er en infektion i luftvejene. Det er den mest smitsomme børnesygdom, men også voksne kan blive ramt.

Ifølge WHO vil op mod 90 procent af uvaccinerede personer, der befinder sig i nærheden af en smittet person, også blive smittet.

Sygdommen viser sig blandt andet ved rødt udslæt på kroppen.

I de alvorligste tilfælde er mæslinger livstruende.

ritzau