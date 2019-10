»En uhyre alvorlig situation«: Regeringen indkalder tyrkisk ambassadør til samtale

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har torsdag indkaldt den tyrkiske ambassadør til en samtale, efter at Tyrkiet onsdag har indledt en militær offensiv i det nordlige Syrien.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S).

»Det er en uhyre alvorlig situation, og der er grund til at være bekymret for de civile, men også for om det svækker vores mulighed for at fortsætte indsatsen mod Isil (Islamisk Stat, red.) Derfor synes jeg, at der er grund til at tage afstand fra den tyrkiske invasion«, siger hun.

»Det gør vi allerede i regi af EU – det synes jeg er positivt, og udenrigsministeren har tidligere i dag indkaldt den tyrkiske ambassadør til en samtale, hvor vi gør vores holdning gældende«.

ritzau