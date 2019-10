Medie: Missiler satte iransk tankskib i brand

Irans statslige tv siger, at to missiler ramte det iransk-ejede olietankskib "Sinopa" og satte det i brand, da det befandt sig i Det Røde Hav nær den saudiarabiske havneby Jeddah.

- To missiler ramte skibets skrog to forskellige steder. Det skete nær havnebyen i Saudi-Arabien, hedder det i rapporten fra iransk tv.

Tv-stationen henviser til kilder i Det Nationale Iranske Olieselskab (Nioc), som ejer tankskibet.

Alle besætningsmedlemmer om bord på det iranske skib er i sikkerhed, rapporterer iranske medier.

»Ingen medlemmer af besætningen kom noget til ved eksplosionen. Situationen er under kontrol«, skriver nyhedsbureauet Nour, som er tæt knyttet til Revolutionsgarden.

Der er imidlertid flere indbyrdes modstridende rapporter. Rederiet siger, at skibet er stabilt, og at mandskab forsøger at reparere skaderne.

Men det halvstatslige nyhedsbureau Isna oplyser, at eksplosionerne skal have forårsaget store skader og et omfattende oliespild i Det Røde Hav.

»Eksperter mener, at der er tale om et 'terrorangreb«, skriver Isna, der drives af studerende i Iran. Det uddybes ikke, hvilke eksperter der er tale om.

Tankskibet befinder sig cirka 60 kilometer ud fra Jeddah, som ligger i den vestlige del af landet ud mod Det Røde Hav.

Saudiarabiske myndigheder har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen, som kan forværre det i forvejen spændte forhold mellem de to regionale stormagtssrivaler.

USA har tidligere i år anklaget Iran for at have angrebet tankskib i nærheden af Hormuzstrædet.

