»Nogle vil mene, at prisen bliver uddelt for tidligt«: Etiopisk fredsskaber får Nobels fredspris

»Nogle vil mene, at prisen bliver uddelt for tidligt«:

Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, modtager Nobels Fredspris 2019. Han får prisen for sin indsats for at skabe fred med nabolandet Eritrea.

Han har også styrket demokratiet i Etiopien ved at holde frie, demokratiske valg.

»Prisen er en anerkendelse af hans indsats og en støtte i indsatsen fremover«, sagde lederen af Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, under lysekronerne i salen på Nobelinstituttet i Oslo.

Historisk fredsaftale

Striden mellem Etiopien og Eritrea opstod efter Eritreas løsrivelse i 1991, og den udviklede sig til regulær krig i årene op til årtusindskiftet.

Konflikten, som af mange er glemt i dag, kostede titusinder livet, og det blev betegnet som historisk, da de to lande sidste år underskrev en fredsaftale.

»Nogle vil mene, at prisen bliver uddelt for tidligt, men nobelkomiteen mener, at det er nu, at han skal belønnes, og komitéen håber, at prisen vil styrke hans kamp«, sagde Berit Reiss-Andersen.

Nobels fredspris, som bliver anset som en af verdens fineste priser, er blevet uddelt siden 1901 for en særlig indsats for at skabe fred og »broderskab« mellem nationer.

Nobels fredspris Nobels fredspris anses som en af verdens mest prestigefyldte priser. Prisen er blevet uddelt til en person eller en organisation, som har arbejdet for fred og »broderskab« mellem lande, siden 1901. Nobels fredspris bliver uddelt af den norske Nobel Komite. I den sidder blandt andet en advokat, en fredsforsker og en politiker. Det er kun udvalgte personer, eksempelvis politikere, professorer og tidligere prismodtagere, som kan indstille kandidater. Nobelkommiteen ikke afslører, hvem der er nomineret, kun hvor mange. Listen over, hvem der er nomineret offentliggøres først efter 50 år. Fredsprisen består ud over æren af 10 millioner svenske kroner svarende til knap 7 millioner danske. Ud af de 106 personer, som i tidens løb har modtaget fredsprisen, var 17 kvinder. Kilder: www.nobelprize.org, mfl.

Thunberg vraget

Op til uddelingen af prisen er der altid gætterier om, hvem prisen går til. De bliver yderligere næret af, at Nobelkomitéen ikke offentliggør, hvem der er nomineret, kun hvor mange.

Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg var på forhånd udpeget som favorit af bookmakerne. På pressemødet blev Berit Reiss-Andersen bedt om en kommentar til netop det. Men formanden smilede bare og sagde:

»Vi kommenterer aldrig på, hvem der ikke fik den, eller hvem der kunne have fået den, så jeg har ingen kommentarer til det«.

Den etiopiske prismodtager selv havde ikke fået at vide, at han havde modtaget prisen, da formanden gik på talerstolen.

»Det er ikke lykkes os at komme i kontakt med ham«, sagde formanden, før hun overbragte ham en varm lykønskning, hvis han så med på livetransmissionen.

(opdateres)