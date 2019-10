Pentagon: Amerikanske tropper er blevet angrebet i Syrien Tyrkiet afviser, at dets militær skulle have ramt en amerikansk militærbase i det nordlige Syrien.

Amerikanske tropper i Syrien er blevet ramt af angreb fra tyrkiske positioner.

Det oplyser en talsmand for USA's forsvarsministerium, Pentagon, natten til lørdag dansk tid.

Der er tale om tropper, som befandt sig i nærheden af byen Kobani i det nordlige Syrien tæt ved grænsen til Tyrkiet.

»Eksplosionen ramte få hundrede meter fra en lokation uden for sikkerhedszonen i et område, som tyrkerne ved, at USA har tropper i«, siger talsmand Brook DeWalt i en meddelelse.

Ingen amerikanske soldater er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

USA's styrker har ikke trukket sig fra Kobani, oplyser talsmanden videre.

Det tyrkiske forsvarsministerium afviser, at man skulle have ramt en amerikansk militærposition.

»Der var ingen beskydning af USA's observationspost«, lyder det i en meddelelse.

Tyrkiet: Vi har besvaret angreb

Ministeriet oplyser, at Tyrkiet derimod har besvaret et angreb mod en tyrkisk militærpost.

»Beskydningen blev afsluttet på grund af meldingerne fra USA«, skriver ministeriet.

Alle midler er taget i brug for at sikre, at ingen af USA's militærbaser bliver ramt i offensiven, lyder det videre.

Tyrkiet har da også fået detaljerede informationer om alle amerikanske militære positioner i Syrien. Det fortalte stabschefen for USA's væbnede styrker, Mark Milley, til journalister i Pentagon tidligere fredag.

»Tyrkerne er helt klar over de amerikanske styrkers positioner. Helt ned til de specifikke koordinater«, sagde han.

Højtstående embedsmænd i Pentagon har tidligere understreget vigtigheden af, at Tyrkiet ikke gør noget, der kan bringe amerikanske soldater i Syrien i fare.

1.000 udsendte i Syrien

USA har omkring 1.000 udsendte soldater i Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, har dog tidligere på ugen valgt at trække de amerikanske tropper ud af det nordøstlige Syrien. Det er det område, som Tyrkiet siden onsdag har rettet en offensiv mod.

Milley understregede, at USA ikke har nogen interesse i at rette angreb mod Tyrkiet. Men USA holder fast i retten til at forsvare sig selv.

»Alle er helt klar over, at vi er USA's militær. Vi holder fast på retten til selvforsvar«, lød det fra Milley.

ritzau