Politiet anholder Jane Fonda under klimaprotest foran Kongressen

Skuespillerinden flyttede for nylig fra Los Angeles til Washington D.C. for at tilslutte sig klimabevægelsen.

Den amerikanske skuespillerinde Jane Fonda er fredag blevet anholdt under en protest mod klimaforandringer foran USA’s kongresbygning i Washington D.C.

Det oplyser det lokale politi.

»I dag har Kongressens politi anholdt 16 personer for ulovligt at demonstrere foran den østlige del af den amerikanske Kongres«, udtaler kommunikationsdirektør for Kongressens politi Eva Malecki.

Hun tilføjer, at alle 16 er sigtet for at forstyrre den offentlige orden, ulovlig forsamling eller at spærre for indgangen til området.

På Twitter har journalist fra tv-stationen WUSA Mike Valerio delt en video, der viser den 81-årige Jane Fonda iført en rød frakke blive eskorteret væk fra trapperne foran Kongressen af politiet. Hendes hænder er bundet sammen på ryggen med strips.

Ved siden af står en mindre gruppe demonstranter og klapper.

Jane Fonda, der blandt andet har vundet to Oscars for bedste kvindelige hovedrolle, flyttede for nylig fra sit hjem i Los Angeles til Washington D.C. i fire måneder for at tilslutte sig klimabevægelsen.

Inspireret af Thunberg

Hun har tidligere fortalt til avisen The Times, at hun er inspireret af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg og advokaten Randall Robinson, der i 1980’erne demonstrerede foran Sydafrikas ambassade i Washington D.C. for at stoppe apartheid.

Jane Fondas plan er at demonstrere foran Kongressen hver fredag formiddag for at opfordre regeringen til at gøre mere for klimaet.

Hver uge vil der være fokus på forskellige problemer, og Fonda får blandt andet selskab af Greenpeace, Friends of the Earth og Oil Change International. Alle disse organisationer er aktive i kampen mod klimaforandringer.

»Den fossile brændstofindustri er nødt til at efterlade billioner og billioner af dollar i jorden, og den bliver nødt til at betale for det rod, den har lavet«, har Jane Fonda sagt i et interview med The Times.

Skuespillerinden har en lang historik med politisk aktivisme bag sig. I 1960’erne deltog hun i borgerrettighedsbevægelsen. Hun var en højlydt modstander af Vietnamkrigen og støttede den radikale og stærkt samfundskritiske bevægelse De Sorte Pantere.

»Jeg er næsten 82 år gammel. Jeg har intet at tabe«, sagde hun i interviewet med The Times.

