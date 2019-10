Dansk ngo trækker sig midlertidigt fra at hjælpe i Syrien Folkekirkens Nødhjælp har på grund af sikkerhedssituationen trukket sig midlertidigt fra det nordlige Syrien.

Folkekirkens Nødhjælp har stoppet alle aktiviteter i det nordøstlige Syrien.

Det skriver DR.

Der er tale om en midlertidig beslutning, der er truffet af sikkerhedsmæssige årsager. Det fortæller Jonas Nøddekær, der er international direktør hos Folkekirkens Nødhjælp, lørdag aften.

»Det er selvfølgelig på grund af militæroperationen og de tyrkiske bombninger i de områder, hvor vi også har været aktive med nødhjælp.

»Vi bliver nødt til at tage bestik af sikkerhedssituationen og finde ud af, hvad der sker med den militæroperation, der er i gang, og hvordan den påvirker det arbejde, vi har haft i gang i længere tid«, siger han til Ritzau.

Folkekirkens Nødhjælp står for en række projekter i det nordøstlige Syrien, der skal hjælpe de lokale.

Blandt andet oplyser og vejleder organisationen om, hvordan de undgår at blive ofre for landminer og andet ueksploderet ammunition, der er i landet.

Vil få gang i nødhjælpen igen

Organisationen hjælper også med at genopbygge vandsystemer, at få skoler åbnet og at uddele nødhjælp. Jonas Nøddekær håber, at det arbejde snart kan genoptages.

»Jeg håber, at vi i virkeligheden allerede inden for de næste par dage har fået overblik over situationen, så vi i nogle af de områder, der ikke er berørte, eller i områder, hvor flygtninge fra berørte områder er taget hen, kan få gang i nødhjælpen igen«, siger han.

Organisationens ansatte, der ikke er lokale, er lørdag rejst ud af landet. Jonas Nøddekær vil ikke fortælle, hvor mange hjælpearbejdere der er tale om. Der dog ingen danskere iblandt.

Tyrkiet gennemførte onsdag luftangreb og bombardementer langs den tyrkisk-syriske grænse. Offensiven er rettet mod den kurdiske gruppe YPG, som den tyrkiske regering anser for at være en trussel.

En lang række lande og organisationer har taget afstand fra Tyrkiets offensiv, herunder EU og Den Arabiske Liga.

Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) fortalte fredag, at Danmark sender ekstra 20 millioner kroner til at hjælpe de 100.000, der ifølge FN er blevet internt fordrevne på grund af offensiven.

ritzau