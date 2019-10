Hundredvis af IS-fanger kan være flygtet fra fangelejr i Syrien efter tyrkiske bombardementer

Kurdiske styrker vil ikke længere sørge for de tusindvis af internationale fanger, der sidder i lejre og fængsler i det nordlige Syrien, forbliver bag lås og slå, hvis det tyrkiske angreb fortsætter.

I så fald, er det ikke længere en prioritet.

»Beskyttelsen af IS-fanger vil ikke forblive vores prioritet. Forsvaret af vores land vil blive prioriteret, hvis det tyrkiske militær fortsætter sine angreb«, siger en anonym kurdisk kommandør fra de syriske forsvarsstyrker, SDF, ifølge The Guardian.

Samtidig er omkring 100 kvinder og børn ifølge Syrian Observatory for Human Rights allerede flygtet fra lejren Ain Issa, som udover de to mest omtalte lejre, Al-Hol og Al-Roj, ligger i den nordøstlige del af Syrien.

De kurdiske myndigheder oplyser dog, at helt op mod 785 er flygtet fra lejren, der huser omkring 12.000 mennesker, heraf 1.000 udlændinge. Ifølge Internationalt Red Barnet, som Politiken har været i kontakt med, er 249 af de internationale fanger, der opholder sig i lejren, kvinder, mens 700 er børn.

De fleste kommer fra Europa, heriblandt Sverige og Norge, siger chef for det kurdiske flygtninge-og migrationsministerium, Sheikhmous Ahmed, til svenske Expressen. Ifølge AFP er lejren nu uden vagter.

Ifølge myndighederne brugte nogle af de indsatte det kaos, der opstod i kølvandet på et luftangreb på lejren, til at angribe vagter og åbne en port.

Direktør Rami Abdulrahman fortæller ifølge Reuters, at der er en stemning af anarki i lejren, og det forlyder, at kampe omkring lejren fortsætter i dag.

»Landsbyerne omkring Ain Issa-lejren er under bombardement fra tyrkiske krigsfly. Derudover affyres der raketter i området«, skriver Syrian Observatory for Human Rights.

Organisationen skriver også, at dele af de kurdiske sikkerhedsstyrker, der har været til stede i lejren, har forladt den for at kæmpe mod de tyrkiske styrker.

Har advaret før

Det er ikke første gang, at de kurdiske styrker advarer om risikoen for, at de bliver nødt til at sende blandt andre de omkring 400 soldater, der lige nu og med stadig større besvær, holder knap 70.000 fanger i Al-Hol-lejren indespærret, op mod grænsen for at kæmpe mod Tyrkiet.

Det gælder også i Al-Roj-lejren, hvor flere danske kvinder og børn som i Al-Hol-lejren er tilbageholdt. Lejren ligger inden for den bufferzone, tyrkerne har erklæret, at de vil etablere. Også de fængsler, hvor de mandlige IS-krigere sidder fængslet, kan blive forladt af de kurdiske styrker.

I en ny rapport fra International Crisis Group, der blev frigivet fredag, advarer den uafhængige organisation, der har base i Bruxelles, om at netop det scenarie kan blive udnyttet af de tilbageværende IS-celler i området.

»Konsekvenserne kan blive katastrofale for de områder, der ligger længere sydpå, hvor IS er mest aktive, og for fængsler og lejre, som tilbageholder IS-fanger, og som allerede var sårbare overfor angreb før de seneste begivenheder«, konkluderer rapporten.

Ifølge Justitsministeriet opholder der sig 12 voksne danske statsborgere og 30 børn i alderen 0 til 14 år med dansk statsborgerskab eller dansk tilknytning i lejrene Al-Roj og Al-Hol. Mens Al-Roj ligger i den zone, tyrkerne vil indtage, ligger Al-Hol-lejren omkring 60 kilometer fra den tyrkiske grænse.

Torsdag oplyste den danske udenrigsminister Jeppe Kofod til Politiken, at situationen ikke ændrer den danske politik om ikke at hente danske kvinder hjem. Kun i særlige humanitære tilfælde vil man overveje om børn skal hjemtages.

»Den igangsatte tyrkiske offensiv i grænseområdet berører aktuelt ikke direkte de kurdiske tilbageholdelseslejre- og faciliteter. Den store al-Hol-lejr ligger et stykke inde i landet. Fra regeringens side følger vi selvfølgelig udviklingen på jorden i det nordøstlige Syrien meget nøje, ligesom vi har tæt kontakt med andre lande i EU-kredsen. Den nuværende situation ændrer ikke ved regeringens meget klare linje hvad angår fremmedkrigere udrejst fra Danmark og håndteringen af de svære sager med børn«, lød det.

