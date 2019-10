Politiet snuppede telefonerne fra albansk narkobande, nu prøver de at hjælpe 2.000 briter – herunder bankfolk fra London – ud af misbrug

12 narkohandlere forbundet med et albansk kriminelt netværk i Storbritannien blev i sommer opsporet af politiet. Politiet har netop sendt beskeder ud til 2.000 af deres kunder for at tilbyde hjælp til at komme af med stofmisbruget - heriblandt bankfolk fra det finansielle distrikt i London.

Politiet i London har netop trykket ’send’ på en besked til 2.000 telefonnumre, de har fået fra to telefoner tilhørende narkosælgere fra et albansk kriminelt netværk i Storbritannien.

Netværket har blandt andet solgt kokain til bankmænd, der arbejder i Londons finansielle distrikt. Det rapporterer flere britiske medier om, heriblandt the Times.

Da de albanske narkosælgere i sommer blev arresteret udtalte en talsmand for Londons Politi til det britiske medie Metro:

»Politiet har opbrudt et organiseret kriminelt netværk, som blandt andet er ansvarlige for at sælge kokain til bankfolk i det finansielle distrikt i London.«

Beskeden, politiet har sendt, tilbyder råd og støtte til folk med stofmisbrug – en ny taktik det britiske politi har sat i værk for at bekæmpe stofmisbrug. I beskederne blev det forklaret, at narkohandlerne var blevet arresteret, og at de blev kontaktet for at få tilbudt støtte, rapporterer The Times.

Dominerende på det britiske marked

I beskeden var der også et link til en hjemmeside med rådgivning, som var blevet klikket på 1,939 gange - 1,852 af dem var fra telefoner i Storbritannien, siger politiet.

Politiet i London har sporet 12 personer fra Albanien, som blev fanget med 1.2 kg kokain for, hvad der svarer til omtrent 1.2 millioner danske kroner, falske identitetspapirer og hvad der svarer til cirka 171.000 danske kroner i kontanter.

Ifølge den britiske avis, The Guardian, er det albanske kriminelle netværk dominerende på det britiske narkomarked.

Det kan forklares med det albanske netværks omvendte forretningsmodel, forklarer Tony Saggers, der er tidligere chef for narkotrusler og efterretning hos det Nationale Kriminalitets Agentur til The Guardian.

I stedet for at købe kokain fra mellemmænd i den europæiske undergrundsverden, har de valgt at gå direkte til kilden og handler i stedet med de colombianske karteller.

Strategien betyder, at de har fået renere og billigere kokain, hvilket har resulteret i både flere narkorelaterede dødsfald og flere forbrugere i Storbritannien, skriver den britiske avis.