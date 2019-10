International Red Barnet: Muligheden for at hente kvinder og børn hjem forsvinder hurtigt nu

Internationalt Red Barnet advarer om, at muligheden for at hente kvinder og børn ud af Syrien forsvinder hurtigt, efter at knap 800 internationale kvinder og børn er flygtet fra lejren Ain Issa efter et tyrkisk luftangreb.

»Igen opfordrer vi på det kraftigste til, at udenlandske regeringer henter deres statsborgere hjem, mens de kan. Muligheden forsvinder hurtigt nu«, siger Sonia Khush, som er direktør for International Red Barnets indsats i Syrien i en mail til Politiken.

Red Barnet er ikke selv i Ain Issa-lejren, men oplyser til Politiken, at organisationens samarbejdspartnere i lejren fortæller, at det anneks, hvor 249 kvinder og 700 børn med IS-forbindelser, har siddet tilbageholdt, nu er helt tomt. Desuden fortæller deres kontakter på stedet, at maskerede mænd på motorcykler cirkulerer om lejren.

De fleste af de flygtede kommer fra Europa, heriblandt Sverige og Norge, siger chef for det kurdiske flygtninge-og migrationsministerium, Sheikhmous Ahmed, til svenske Expressen. Ifølge AFP er lejren nu uden vagter.

Risiko for bortkomne børn

Internationalt Red Barnet advarer om, at der er fare for, at børn kan blive væk i det kaos, der er opstået omkring Ain Issa-lejren.

Politiken har været i kontakt med den forhenværende kurdiske leder Saleh Muslim, der stadig er aktiv i det selvudnævnte kurdiske selvstyre i Nordøst-Syrien. Han bekræfter, at de knap 800 internationale IS-fanger er stukket af, men har ingen yderligere informationer.

Ifølge Red Barnet har de kurdiske myndigheder taget nogle af kvinderne, der forsøgte at flygte, til et andet sted.

»Men mange er flygtet, og nogle ved vi ikke, hvad der er sket med«, siger Sonia Khush.

Byen Ain Issa, hvor der bor 25.000 mennesker, er nu rømmet for mennesker. Alle er flygtet til mere sikre områder, oplyser organisationen og tilføjer, at 210.000 mennesker er blevet drevet på flugt i løbet af de seneste tre dage.

USA: Tyrkerne vil udvide angreb

Samtidig oplyser den amerikanske forsvarsminister Mark Esper, at amerikanerne nu trækker deres 1.000 soldater helt ud af det nordlige Syrien, efter at de er blevet fanget mellem tyrkiske og kurdiske styrker.

USA er ved at forberede en »evakuering« af landets 1.000 tropper i det nordlige Syrien.

»Så vi har amerikanske styrker, der angiveligt er blevet fanget mellem to fremrykkende hære, og det er en meget uholdbar situation. Så jeg talte med præsidenten i aftes, efter diskussioner med resten af det nationale sikkerhedshold, og han gav ordren til, at vi begyndte en velovervejet tilbagetrækning af styrker fra det nordlige Syrien«, siger han til CBS News.

Mark Esper fortæller desuden, at amerikanerne har fået nye informationer om, hvordan den tyrkiske strategi ser ud.

»I løbet af de seneste 24 timer har vi fundet ud af, at tyrkerne sandsynligvis har planer om at udvide deres angreb yderligere syd- og vestpå, end de oprindeligt havde planlagt. Vi har også fundet ud af, at SDF forsøger at lave en aftale, om du vil, med syrerne og russerne om et modangreb på tyrkerne i nord«, siger Mark Esper.

Al-Hol-lejren, hvor der sidder knap 70.000 kvinder og børn heriblandt danske kvinder og børn, ligger syd for den zone, som tyrkerne i første omgang har erklæret, de vil indtage.